Израиль В центре Израиля был слышен взрыв. Воздушной тревоги не было время публикации: 28 сентября 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 09:07 AP Photo/Oded Balilty В 08:46 в центре Израиля был слышен взрыв. Тревоги не было.Информация уточняется. Израиль СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ Будьте с нами: Telegram WhatsApp Facebook Ссылки по теме // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2024 358-й день войны: ЦАХАЛ атакует стратегические объекты "Хизбаллы" в Ливане. Хронология событий