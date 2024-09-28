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Израиль

В центре Израиля был слышен взрыв. Воздушной тревоги не было

время публикации: 28 сентября 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 09:07
В центре Израиля был слышен взрыв. Воздушной тревоги не было
AP Photo/Oded Balilty

В 08:46 в центре Израиля был слышен взрыв. Тревоги не было.

Информация уточняется.

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