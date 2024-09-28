Перед вылетом из США премьер-министр Биньямин Нетаниягу впервые прокомментировал сообщения о возможной ликвидации Насраллы.

Нетаниягу принял участие в церемонии начала шабата и заявил: "Наши враги думали, что мы – ловчая сеть. Так говорил один из них. (Насралла в 2000 голу так назвал Израиль – Прим.ред.).

Мы не паутина, мы стальное сухожилие. Народ Израиля действительно жив, и когда это необходимо, он наносит удары. Мы продолжим это делать, чтобы обеспечить вечность еврейского народа. Это не метафора и не фраза, это реальность".

Нетаниягу вылетел из США в Израиль в 6:50 утра по израильскому времени. В окружении премьера заявляют, что сразу после прилета он проведет совещания с главами силовых структур по поводу текущей ситуации.