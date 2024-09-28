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Израиль

Министр обороны проводит совещание с командованием ЦАХАЛа

время публикации: 28 сентября 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 21:37

Министр обороны Йоав Галант проводит вечером 28 сентября оперативное совещание, на котором обсуждается вопрос о расширении военных действий против террористической группировки "Хизбалла".

В совещании участвуют начальник генерального штаба Герци А-Леви, глава оперативного управления генштаба Одед Басьюк и начальник военной разведки (АМАН) Шломи Биндер.

Американский источник заявил телеканалу ABC, что Израиль готовится к ограниченной военной операции в Ливане. О возможности ввода войск в Ливан А-Леви заявлял еще до ликвидации главаря террористов "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

Израиль
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