Reuters: Израиль атаковал промзону примерно в 500 метрах от аэропорта Бейрута

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на собственные источники, что Израиль атаковал промышленную зону, расположенную примерно в 500 метрах от аэропорта Бейрута.

"На данный момент это самая близкая к аэропорту атака за все время", – сказал источник, добавив, что в районе нападения много "авторемонтных мастерских".

Глава ливанского национального авиаперевозчика Middle East Airlines Мохаммад аль-Хут заявил, что аэропорт работает в штатном режиме.