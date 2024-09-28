Reuters: Израиль атаковал промзону примерно в 500 метрах от аэропорта Бейрута
время публикации: 28 сентября 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 21:05
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на собственные источники, что Израиль атаковал промышленную зону, расположенную примерно в 500 метрах от аэропорта Бейрута.
"На данный момент это самая близкая к аэропорту атака за все время", – сказал источник, добавив, что в районе нападения много "авторемонтных мастерских".
Глава ливанского национального авиаперевозчика Middle East Airlines Мохаммад аль-Хут заявил, что аэропорт работает в штатном режиме.
Ссылки по теме