Власти Марокко экстрадировали в Израиль подозреваемого в убийстве

Пресс-служба полиции сообщила о раскрытии дела о подрыве автомобиля в Ашкелоне 23 октября 2012 года, в результате которого погиб криминальный авторитет Цион Яна, и еще один человек получил тяжелые ранения.

Следователям центрального отдела округа Лахиш удалось установить причастность к взрыву 36-летнего Лиора Хадада из группировки Шалома Домрани, вскоре после совершения преступления бежавшего из страны и в последние 10 лет находившегося за границей.

Следствию и прокуратуре удалось собрать достаточную доказательную базу, чтобы обеспечить экстрадицию Хадада из Марокко в Израиль. Он был арестован 22 марта 2022 года после приземления в аэропорт Бен-Гурион.

В пятницу, 29 апреля, прокуратура передала в суд обвинительное заключение, в котором Хададу вменяются в вину убийство и покушение на убийство с нанесением тяжких телесных повреждений.