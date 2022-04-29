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NEWSru.co.il :: В Израиле29 апреля 2022 г., 08:02

В Самарии задержан один из лидеров "Исламского джихада"

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В Самарии задержан один из лидеров "Исламского джихада"

В ночь на пятницу, 29 апреля, в деревне Илар, северо-восточнее Туль-Карема, израильскими военными был задержан Назир Насар – один из лидеров террористической организации "Исламский джихад", некоторое время назад освобожденный из тюрьмы, сообщается в твиттере "Кудс".

Израильские военные и спецслужбы эту информацию пока не комментируют.

В течение последних недель в Иудее и Самарии проводится масштабная антитеррористическая операция "Волнорез", целью которой является пресечение попыток террористических атак.


В марте-апреле этого года арабскими террористами было совершено 15 терактов, жертвами которых стали 15 человек (13 граждан Израиля и двое граждан Украины).

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