Последняя пятница Рамадана: новые столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме

Утро последней пятницы месяца Рамадан вновь началось с того, что сотни экстремистов-мусульман устроили беспорядки около мечети Аль-Акса, бросая камни и петарды, размахивая флагами ХАМАСа. Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы.

В настоящее время порядок в Иерусалиме, прежде всего в Старом городе, контролируют около 3000 сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции.

В четверг вечером около мечети Аль-Акса молились около 80 тысяч мусульман. Ожидается, что в дневной молитве на Храмовой горе примут участие более 100 тысяч мусульман.

Напомним, что на прошлой неделе до завершения Рамадана власти Израиля запретили евреям подниматься на Храмовую гору.

В марте-апреле этого года арабскими террористами было совершено 15 терактов, жертвами которых стали 15 человек (13 граждан Израиля и двое граждан Украины).