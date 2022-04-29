Иерусалим:
18 - 30°
Тель-Авив:
13 - 24°
Эйлат:
23 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле29 апреля 2022 г., 05:56

Последняя пятница Рамадана: новые столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Последняя пятница Рамадана: новые столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме

Утро последней пятницы месяца Рамадан вновь началось с того, что сотни экстремистов-мусульман устроили беспорядки около мечети Аль-Акса, бросая камни и петарды, размахивая флагами ХАМАСа. Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы.

В настоящее время порядок в Иерусалиме, прежде всего в Старом городе, контролируют около 3000 сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции.

В четверг вечером около мечети Аль-Акса молились около 80 тысяч мусульман. Ожидается, что в дневной молитве на Храмовой горе примут участие более 100 тысяч мусульман.


Напомним, что на прошлой неделе до завершения Рамадана власти Израиля запретили евреям подниматься на Храмовую гору.

В марте-апреле этого года арабскими террористами было совершено 15 терактов, жертвами которых стали 15 человек (13 граждан Израиля и двое граждан Украины).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:00 За год число павших в войнах Израиля увеличилось на 112 человек
05:56 Последняя пятница Рамадана: новые столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме
05:29 Осторожный оптимизм Беннета, наказанный Шикли и траты на еду. Итоги политической недели
05:18 Прогноз погоды на 29 апреля: температура выше среднесезонной, переменная облачность
23:48 В Лоде из огнестрельного оружия тяжело ранен мужчина
23:32 Из зала вылетов в аэропорту "Бен-Гурион" эвакуированы пассажиры из-за снаряда в чемодане туристов
22:52 Военнослужащая покончила с собой из оружия своего командира
22:14 Пожар в жилом доме в Иерусалиме: под обрушившейся крышей обнаружено тело 3-летней девочки
21:47 МВД разработало программу по борьбе с очередями за загранпаспортами
20:20 Пожар в жилом доме в Иерусалиме: огонь потушен, поиски 3-летней девочки продолжаются
Загрузка...