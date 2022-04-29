Осторожный оптимизм Беннета, наказанный Шикли и траты на еду. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Год назад почти никто в Израиле не знал имени Амихая Шикли. Боевой офицер, создатель и преподаватель в предармейских школах, а затем активист партий, которые возглавлял Нафтали Беннет, стал кандидатом в предвыборном списке "Ямины", и почти никто не сомневался, в его абсолютной лояльности Беннету. Однако все оказалось совсем иначе.

В отличие от мэра Сдерота Алона Давиди, который понял какое именно правительство собирается создавать Беннет и покинул список партии, вернувшись на юг, Шикли остался в Кнессете, и на протяжении десяти месяцев голосовал против собственной фракции и против коалиции, в которую эта фракция входит. "Я буду действовать так как действовала Мерав Михаэли в Кнессете прошлого созыва. Она была в партии "Авода", из партии не выходила, но голосовала против коалиции, в которой эта партия состояла", – сказал мне в день приведения Кнессета к присяге депутат Шикли. Десять месяцев он именно так и действовал, однако в конце концов терпение Беннета лопнуло. И дело, конечно, не в том, что Амихай Шикли 754 раза голосовал с оппозицией. В случае необходимости Беннет готов был стерпеть еще 754 голосования, тем более что большинство из них не имели никакого практического значения. Исключением было голосование против закона о гражданстве, о чем сам Шикли в беседах с приближенными говорит как об ошибке. Однако после выхода Идит Сильман из состава коалиции Беннет понял, что либо он остановит этот процесс сейчас, наказав Шикли в назидание остальным, либо очень скоро его фракция будет состоять почти из одних только перебежчиков. Так Амихай Шикли стал гораздо более важной персоной, чем он сам мог мечтать, а заседание организационной комиссии Кнессета превратилось в спектакль, из которого стало ясно как выглядят отношения коалиции и оппозиции сегодня и как будет выглядеть будущая предвыборная кампания.

Депутаты от оппозиции явились на это заседание без всякого намерения реально мешать коалиции объявлять Шикли перебежчиком. С самого начала работы нынешнего Кнессета депутаты от оппозиции не принимают участия в работе комиссий, протестуя таким способом против несправедливого, с их точки зрения, распределения мест в комиссиях. Сами эти претензии обоснованы, однако форма протеста вызывает немало критики, в том числе в других оппозиционных партиях, в частности в "Яадут а-Тора". Моше Гафни без особого восторга взирает на то, как "Ликуд" демонстрирует свою принципиальность, а в комиссиях раз за разом принимаются решения, противоречащие интересам ультраортодоксальных партий. "Ликуд" остается при своем мнении и на заседание, посвященное политической судьбе Амихая Шикли, депутаты от этой партии пришли с твердым намерением громко кричать, но не голосовать. Есть те, кто видят за этим тонкий политический расчет. Объявление Шикли перебежчиком лишает его возможности баллотироваться в Кнессет 25-го созыва в составе любой из ныне действующих партий, в том числе от "Ликуда". Там всерьез опасались набирающего популярность молодого политика, и вряд ли слишком огорчены тем, что он не сможет составить им конкуренцию на праймериз. Некоторые СМИ утверждали о том, что Шикли обещан пост министра в правительстве, которое сформирует Биньямин Нетаниягу, даже за счет квоты министров от "Ликуда". Сегодня мало кто в политической системе относится к этому обещанию всерьез, вероятно и сам Амихай Шикли.

На заседании комиссии ярко проявились все сложности нынешней политической ситуации. Идит Сильман является членом организационной комиссии. Не было сомнения в том, что если дойдет до голосования, результат которого неочевиден изначально, "Ямина" выведет ее из состава комиссии и заменит более сговорчивым депутатом. Однако напряженного голосования не случилось, но даже в этих условиях Сильман не рискнула слишком сильно раздражать коалицию. Кроме короткого обмена репликами с Матаном Кааной, присутствие Сильман на этом заседании, на которое она пришла с большим опозданием, ничем выдающимся не запомнилось. Сильман не приняла участия в голосовании даже при том, что его исход был очевиден. То ли она не хочет сжигать за собой мосты, ведущие обратно в коалицию, то ли сдерживающий фактор примера Амихая Шикли уже начал действовать, но Беннет с удовлетворением отметил, что бунт на корабле, судя по всему, на данном этапе подавлен. Надолго ли? Никто не знает.

Еще одним поводом для оптимизма премьер-министра стало поведение депутатов от РААМ. Это второе проблематичное крыло коалиции и вопрос о том, как в данном случае поведет себя Уалид Таха, член комиссии, при этом один из двух противников дальнейшего пребывания в коалиции (вместе с Мазеном Ранаемом), занимал многих. За день до заседания в РААМ дали понять, что, несмотря на заявление о замораживании контактов с коалицией, "есть о чем говорить". В данном случае Таха пообещал передать свой голос фракции МЕРЕЦ, если возникнет реальная угроза поражения коалиции на голосовании.

Противники Беннета в его собственной партии постепенно пришли к осознанию того, что выборы сейчас – это не только конец нынешней коалиции, не только конец "Ямины" в ее нынешней форме, но и конец их политической карьеры. В тот день, когда комиссия Кнессета обсуждала судьбу Амихая Шикли, по утверждению некоторых истчоников, Айелет Шакед вела переговоры с представителями Биньямина Нетаниягу о бронировании места в "Ликуде" на следующих выборах. Депутат Кнессета Эли Коэн сказал в эфире "Кан РЭКА", что желающих перейти из "Ямины" в "Ликуд" гораздо больше, чем одна, однако условия, которые выдвигают потенциальные беглецы, таковы, что к соглашению прийти не удается. Орбах, Кара, Сильман понимают, что "Ликуд" рад пройти по выстиланной ими дорожке к падению правительства, но совершенно не очевидно, что дорожка эта ведет к предоставлению мест, постов и должностей. Поэтому в "Ямине" не будут торопиться, ожидая, что черную работу за них сделает РААМ.

Там также все далеко не однозначно. Мансур Аббас все еще держит вожжи партии в своих руках. Формально Уалид Таха и Мазен Ранаем могут отколоться и даже создать свою фракцию, однако политический смысл этого шага весьма сомнителен. Ахмад Тиби твердо заявил, что не проголосует за роспуск Кнессета. Это означает, что реального шанса обрушить шатающуюся, непрочную, наспех склеенную, но функционирующую коалицию, нет. А если корабль не тонет, то стоит ли с него бежать? В отношении РААМ все зависит от ситуации в сфере безопасности. Если напряженность спадет, то можно предположить, что бойкот исламистами коалиции закончится к моменту возвращения Кнессета с каникул. Если же столкновения, в первую очередь, в Иерусалиме продолжатся, ситуация может выйти из-под контроля.

В остальных партиях предпочитают наблюдать за происходящим. "Ситуация непростая, но я твердо убежден, что летнюю сессию правительство продержится", – сказал в эфире "КАН Рэка" глава фракции НДИ Евгений Сова.

В "Еш Атид" и "Кахоль Лаван" придерживаются аналогичного мнения. Патовая ситуация, в которой коалиция не может проводить минимально спорные решения, а оппозиция не может коалицию повалить, хорошо знакома по предыдущему Кнессету. Долго такая ситуация действительно продолжаться не может, однако какое-то время у Беннета еще есть.

И последнее. На следующей неделе будет отмечаться День Независимости. Традиционный воздушный парад впервые пройдет над Хевроном, Кирьят-Арбой и Гуш Эционом. ЦАХАЛ объяснил это желанием сократить расстояние, которое самолетам придется пройти до Иерусалима. Однако очевидно, что такой шаг имеет и общественно-политическое значение. В то же время кроме МЕРЕЦ громких протестов никто не заявлял. Еще одно, пусть незначительное, но очень символичное проявление того, как меняется в обществе в целом и в политической системе в частности отношение к еврейскому присутствию в Иудее и Самарии.