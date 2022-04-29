За год число павших в войнах Израиля увеличилось на 112 человек

Министерство обороны сообщило, что за последний год погибли или скончались во время несения службы 56 военнослужащих и сотрудника служб безопасности. Еще 84 бывших военнослужащих или сотрудника служб безопасности скончались в результате инвалидности, полученной во время службы.

Общее количество павших в войнах Израиля с 1860 года составляет 24068 военнослужащих ЦАХАЛа, сотрудников полиции Израиля, Службы тюрем, Общей службы безопасности (ШАБАК), службы внешней разведки "Мосад", еврейских подпольных организаций в Эрец Исраэль и бойцов еврейской бригады, действовавшей в составе британской армии.

В 20:00 вторника, 3 мая апреля, с началом Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, в стране прозвучит траурная сирена, после чего начнутся мемориальные мероприятия, центральное из которых пройдет у Стены плача в Старом городе Иерусалима.

В 11:00 в среду, 4 мая, прозвучит двухминутная траурная сирена, после чего начнутся официальные мероприятия на военных кладбищах и у воинских мемориалов. Центральная церемония пройдет на горе Герцля в Иерусалиме. Вечером в среду, по завершении Дня памяти, начнутся празднования 74-го Дня Независимости.