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NEWSru.co.il :: В Израиле29 апреля 2022 г., 10:38

Школьный автобус врезался в дерево на шоссе 87: шесть детей получили легкие травмы

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Школьный автобус врезался в дерево на шоссе 87: шесть детей получили легкие травмы

Автобус с 39 учениками начальной школы и 7 сопровождающими врезался в дерево на шоссе номер 87 на участке между Капернаумом и мостом Арика.

Из службы скорой медицинской помощи МАДА сообщили, что все пассажиры покинули автобус самостоятельно и были осмотрены медиками. Шесть детей, которым потребовалась медицинская помощь, были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как легкое.

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