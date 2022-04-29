Школьный автобус врезался в дерево на шоссе 87: шесть детей получили легкие травмы

Автобус с 39 учениками начальной школы и 7 сопровождающими врезался в дерево на шоссе номер 87 на участке между Капернаумом и мостом Арика.

Из службы скорой медицинской помощи МАДА сообщили, что все пассажиры покинули автобус самостоятельно и были осмотрены медиками. Шесть детей, которым потребовалась медицинская помощь, были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как легкое.