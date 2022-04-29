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NEWSru.co.il :: В Израиле29 апреля 2022 г., 11:55

Двое жителей Умм эль-Фахма обвинены в содействия террористам, убившим пограничников в Хадере

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Двое жителей Умм эль-Фахма обвинены в содействия террористам, убившим пограничников в Хадере

В пятницу, 29 апреля, были предъявлены обвинения в непредотвращении преступления двум жителям Умм эль-Фахма – 18-летнему Хасану Махаджне и 26-летнему Мухаммаду Гасану Махаджне. Хасан также обвиняется в содействии террористам.

По данным следствия, братья Махаджне оказали содействие террористам, месяц назад убившим двух пограничников в Хадере. При этом Хасану Махаджна также выступил посредником в приобретении патронов для одного из террористов. Мухаммад предупреждал младшего брата, чтобы тот держался подальше от Аймана Агбарии, который намеревался совершить теракт. Но Хасан не только не послушался старшего брата, но и помог террористу в покупке патронов. Мухаммад, знавший о подготовке теракта, не сообщил об этом в правоохранительные органы.

27 марта 2022 года двоюродные братья Айман Агбария и Ибрагим Агбария, жители Умм эль-Фахма, совершили в Хадере вооруженное нападение, в результате которого были убиты двое пограничников срочной службы – 19-летний Язан Пелах и 19-летняя Ширэль Абукарат – и еще 12 человек получили ранения. Террористы были уничтожены. Позже были задержаны подозреваемые в содействии террористам.


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