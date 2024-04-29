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Израиль

Член политбюро ХАМАСа опроверг сообщение об отсутствии проблем с соглашением по заложникам

время публикации: 29 апреля 2024 г., 02:20 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 02:20
Член политбюро ХАМАСа опроверг сообщение об отсутствии проблем с соглашением по заложникам
Chaim Goldberg/Flash90

Член политбюро ХАМАСа Иззат аль-Ришк в интервью палестинскому информационному агентству "Шехаб" опроверг опубликованное ранее агентством France-Presse (AFP) сообщение, что в "Исламском движении сопротивления" не видят "серьезных проблем" в варианте соглашения, предложенного Египтом и Израилем.

Иззат аль-Ришк заявил, что движение ХАМАС не делало никаких заявлений относительно "ответа Израиля", полученного через посредников. По его словам, документ все еще находится в стадии изучения. "То, что публикуют израильские СМИ по этому поводу, не соответствует действительности и направлено на то, чтобы создать неразбериху", – заявил он.

В ночь на 29 апреля агентство France-Presse (AFP) сообщило, что в "Исламском движении сопротивления" не видят "серьезных проблем" в варианте соглашения, предложенного Египтом и Израилем.

"Атмосфера будет позитивной, если не возникнут новые препятствия со стороны Израиля", – цитировало агентство "высокопоставленного представителя ХАМАСа, "попросившего не называть его имя".

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2024

AFP: ХАМАС не видит "серьезных проблем" в переданном ему варианте соглашения по заложникам