Член политбюро ХАМАСа опроверг сообщение об отсутствии проблем с соглашением по заложникам

Член политбюро ХАМАСа Иззат аль-Ришк в интервью палестинскому информационному агентству "Шехаб" опроверг опубликованное ранее агентством France-Presse (AFP) сообщение, что в "Исламском движении сопротивления" не видят "серьезных проблем" в варианте соглашения, предложенного Египтом и Израилем.

Иззат аль-Ришк заявил, что движение ХАМАС не делало никаких заявлений относительно "ответа Израиля", полученного через посредников. По его словам, документ все еще находится в стадии изучения. "То, что публикуют израильские СМИ по этому поводу, не соответствует действительности и направлено на то, чтобы создать неразбериху", – заявил он.

В ночь на 29 апреля агентство France-Presse (AFP) сообщило, что в "Исламском движении сопротивления" не видят "серьезных проблем" в варианте соглашения, предложенного Египтом и Израилем.

"Атмосфера будет позитивной, если не возникнут новые препятствия со стороны Израиля", – цитировало агентство "высокопоставленного представителя ХАМАСа, "попросившего не называть его имя".