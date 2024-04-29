AFP: ХАМАС не видит "серьезных проблем" в переданном ему варианте соглашения по заложникам

В ночь на 29 апреля, накануне прибытия переговорной группы ХАМАСа в Каир, агентство France-Presse (AFP) сообщило, что в "Исламском движении сопротивления" не видят "серьезных проблем" в варианте соглашения, предложенного Египтом и Израилем.

"Атмосфера будет позитивной, если не возникнут новые препятствия со стороны Израиля", – цитирует агентство "высокопоставленный представитель ХАМАСа", попросившего не называть его имя.

Американские СМИ сообщают о сдержанном оптимизме в Белом доме, который принимал участие в составлении текста соглашения. Вечером 28 апреля состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля с президентом США Джо Байденом. Пресс-служба Белого дома передавала, что в ходе беседы лидеров двух государств обсуждался ход переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газы.

Журналист Барак Равид в издании Axios ранее писал, что новое предложение Израиля о возможной сделке с ХАМАСом включает в себя готовность обсудить "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газы после освобождения первой группы заложников.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, Израиль проявил готовность пойти на большие уступки, но настаивает на освобождении на этом этапе более 30 заложников, ХАМАС изъявлял готовность освободить 20. От количества освобождаемых заложников будет зависеть то, на какое время Израиль отложит продолжение военной операции в Газе. При этом Израиль категорически отвергает требование ХАМАСа о выводе войск и о полном прекращении военных действий.

Выходящее в Лондоне панарабское издание "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на египетские источники написало, что египетские посредники попросили израильскую делегацию прибыть в Каир в то время, когда там будут находиться представители ХАМАСа. Это призвано сократить время для обсуждения отдельных пунктов соглашения. По словам египетского источника, руководство ХАМАСа хочет прояснить некоторые формулировки, содержащиеся в израильском плане, которые выражают намерение или готовность выполнить некоторые из условий ХАМАСа, такие как "вывод армии из Газы" и "постоянное прекращение огня".