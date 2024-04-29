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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в пяти ливанских деревнях

время публикации: 29 апреля 2024 г., 20:51 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 20:51
ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в пяти ливанских деревнях
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армия обороны Израиля сообщила, что в понедельник, 29 апреля, были атакованы ряд целей на юге Ливана.

Самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по нескольким строениям на территории военного лагеря "Хизбаллы" в районе деревни Балат. Из этого района в понедельник утром был осуществлен ракетный обстрел Верхней Галилеи.

Кроме того, самолеты ЦАХАЛа атаковали строения, использовавшиеся "Хизбаллой" на территории ливанских деревень Аль-Джибин, Аль-Хиам, Айта аш-Шаб, Тайр-Харфа.

Кроме того, в течение дня несколько раз из артиллерийских орудий обстреливались позиции боевиков в районе деревни Шебаа.

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