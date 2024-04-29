ЦАХАЛ сообщил об уничтожении двух туннелей ХАМАСа на севере сектора Газы. Видео
время публикации: 29 апреля 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 20:28
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об уничтожении в секторе Газы двух наступательных туннелей ХАМАСа. Операция проводилась инженерным подразделением дивизии "Газа", инженерным отделом Управления тылом Южного военного округа, и бойцами подразделения "Яхалом" при участии батальона "Нецах Иегуда".
Туннели находились в районе Байт-Хануна, на севере палестинского анклава.
Военные подчеркивают: ни один из туннелей не имел выходов на израильскую территорию.
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