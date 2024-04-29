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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении двух туннелей ХАМАСа на севере сектора Газы. Видео

время публикации: 29 апреля 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 20:28
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении двух туннелей ХАМАСа на севере сектора Газы. ВИДЕО
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об уничтожении в секторе Газы двух наступательных туннелей ХАМАСа. Операция проводилась инженерным подразделением дивизии "Газа", инженерным отделом Управления тылом Южного военного округа, и бойцами подразделения "Яхалом" при участии батальона "Нецах Иегуда".

Туннели находились в районе Байт-Хануна, на севере палестинского анклава.

Военные подчеркивают: ни один из туннелей не имел выходов на израильскую территорию.

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