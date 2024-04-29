Родители 400 солдат потребовали от Ганца и Айзенкота не допустить проведения операции в Рафиахе

Родители 400 военнослужащих ЦАХАЛа обратились к Бени Ганцу и Гади Айзенкоту с требованием не допустить проведения операции в Рафиахе (Рафахе), который может стать "смертельной ловушкой". Об этом обращении к политикам написал сайт "Гаарец".

Авторы письма выразили уверенность, что "каждый здравомыслящий человек понимает, что, когда в течение нескольких месяцев говорят о вводе войск в Рафиах, там есть те, кто готовятся к тому, чтобы нанести удар по нашим силам". Авторы письма напоминают о предупреждении генерал-майора запаса Исраэля Зива, который говорил, что операцию в Рафиахе лучше вообще не проводить. По его мнению, Рафиах не имеет большого стратегического значения уничтожения ХАМАСа, но то, что нас ждет там, может привести к тяжелым последствиям.

Это письмо подписали родители, дети которых проходят службу в подразделениях "Шальдаг", "Маглан", "Эгоз", "Яхалом".

Завершая свое письмо, родители написали: "Вы не относитесь к солдатам с должной ответственностью. Мы больше вам не доверяем".