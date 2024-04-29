ЦАХАЛ в ночь на 29 апреля действовал в районах Дженина и Шхема
время публикации: 29 апреля 2024 г., 06:27 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 06:30
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 апреля действовали в Аррабе, юго-западней Дженина, и Бурке, северо-западней Шхема.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 апреля.