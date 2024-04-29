Опубликованы имена военнослужащих, погибших в бою в Газе

Разрешено к публикации: в бою в центральной части сектора Газы в ночь на 29 апреля погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа.

Названы имена погибших:

Старшина резерва Идо Авив, 28 лет, из Кармиэля, боец 9232-го батальона, 679-я бригада "Уцбат Ифтах".

Старшина резерва Калкидан Мехари, 37 лет, из Петах-Тиквы, боец ​​223-го батальона, 2-й бригады "Кармели".

В том же бою был тяжело ранен военнослужащий-резервист из ​​223-го батальона, 2-й бригады "Кармели".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 263 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 608 военнослужащих ЦАХАЛа.