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Израиль

Мотоциклист тяжело травмирован в результате ДТП в Бат-Яме

Мада
ДТП
Бат-Ям
время публикации: 29 апреля 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 15:26
Мотоциклист тяжело травмирован в результате ДТП в Бат-Яме
Пресс-служба МАДА

Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице А-Комемиют в Бат-Яме, в результате аварии пострадал мотоциклист, мужчина в возрасте около 50 лет. Мужчина получил множественные тяжелые травмы, прежде всего – головы и конечностей.

После оказания ему неотложной помощи, фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии на машине интенсивной терапии.

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