Мотоциклист тяжело травмирован в результате ДТП в Бат-Яме

Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице А-Комемиют в Бат-Яме, в результате аварии пострадал мотоциклист, мужчина в возрасте около 50 лет. Мужчина получил множественные тяжелые травмы, прежде всего – головы и конечностей.

После оказания ему неотложной помощи, фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии на машине интенсивной терапии.