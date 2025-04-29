Мотоциклист тяжело травмирован в результате ДТП в Бат-Яме
время публикации: 29 апреля 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 15:26
Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице А-Комемиют в Бат-Яме, в результате аварии пострадал мотоциклист, мужчина в возрасте около 50 лет. Мужчина получил множественные тяжелые травмы, прежде всего – головы и конечностей.
После оказания ему неотложной помощи, фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии на машине интенсивной терапии.