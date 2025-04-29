Оружие и деньги на террор: операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в Иудее и Самарии

В ночь на вторник, 29 апреля, службы безопасности действовали по всей Иудее и Самарии, предотвращая террористическую деятельность и задерживая разыскиваемых в терроре.

В деревне Ятта, расположенной в зоне ответственности дивизии Иудеи, были обнаружены три пистолета, винтовка М16 и десятки тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора. Был задержан подозреваемый.

Кроме того, в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии были задержаны 24 разыскиваемых за террористическую деятельность, в том числе трое подозреваемых из Дженина, занимавшиеся переводом денег террористическим организациям.

Военнослужащие дивизии "А-Бекаа" задержали в Акбат-Джабере подозреваемого, у которого изъят "Узи".

Задержанные и конфискованное оружие переданы полиции Иудеи и Самарии и ШАБАКу для продолжения работы.