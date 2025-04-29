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Израиль

У здания минтранса прошла демонстрация водителей автобусов против насилия

время публикации: 29 апреля 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 21:23
У здания минтранса прошла демонстрация водителей автобусов против насилия
Photo by Hadas Parush/Flash90

Водители автобусов и контролеры автобусных компаний провели во вторник, 29 апреля, демонстрацию протеста у здания министерства транспорта в Иерусалиме.

Демонстранты обвинили министерство в игнорировании проблемы насилия против водителей автобусов. По оценке объединения рабочих комитетов автобусных компаний, за последний год количество нападений на водителей и контролеров выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом.

"Министерство транспорта требует от нас относиться к пассажирам с уважением. Но и мы требуем уважительного отношения к нам. Водитель автобуса – уважаемая профессия. Мы не позволим никому оскорблять и плеваться в нас", - заявил председатель рабкома компании "Супербус" Маджад Мабрук.

Напомним, что на прошлой неделе на иерусалимском автовокзале группа подростков напала на начальника смены компании "Эгед" из-за опоздания автобуса, и избила его.

Израиль
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