В Иерусалиме во время сирены ультраортодокс сорвал флаг с остановившейся машины. Видео

На площади Кикар а-Шабат в Иерусалиме во время траурной сирены Дня памяти мужчина, одетый как ультраортодокс, сорвал флаг Израиля с остановившегося автомобиля.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что наблюдатели центра управления полиции Иерусалимского округа на изображении с камеры, установленной на площади Кикар а-Шабат, увидели, как мужчина срывает с машины флаг в то время, как водитель и его пассажиры стояли рядом с машиной во время сирены.

Полицейские отделения "Лев а-Бира", находившиеся рядом с площадью, задержали подозреваемого, несмотря на попытки десятков "прохожих" помешать задержанию. Подозреваемый доставлен в отделение полиции для допроса.