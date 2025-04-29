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Израиль

В Иерусалиме во время сирены ультраортодокс сорвал флаг с остановившейся машины. Видео

Полиция
время публикации: 29 апреля 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 20:58
В Иерусалиме во время сирены ультраортодокс сорвал флаг с остановившейся машины
Пресс-служба полиции Израиля

На площади Кикар а-Шабат в Иерусалиме во время траурной сирены Дня памяти мужчина, одетый как ультраортодокс, сорвал флаг Израиля с остановившегося автомобиля.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что наблюдатели центра управления полиции Иерусалимского округа на изображении с камеры, установленной на площади Кикар а-Шабат, увидели, как мужчина срывает с машины флаг в то время, как водитель и его пассажиры стояли рядом с машиной во время сирены.

Полицейские отделения "Лев а-Бира", находившиеся рядом с площадью, задержали подозреваемого, несмотря на попытки десятков "прохожих" помешать задержанию. Подозреваемый доставлен в отделение полиции для допроса.

Израиль
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