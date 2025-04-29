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Израиль

Раввины призывают бойкотировать церемонию Дня Независимости из-за Даны Интернешнл

время публикации: 29 апреля 2025 г., 16:25 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 16:39
Дана Интернешнл, Миха Шитрит и Захава Бен на репетиции церемонии Дня Независимости
Yonatan Sindel/Flash90

В связи с тем, что певица Дана Интернешнл избрана одной из зажигающих факелы на День Независимости, представители религиозного сионизма призывают бойкотировать церемонию. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

В своем открытом письме, опубликованном в начале недели, они утверждают, что "церемония из мероприятия, прославляющего героев и выдающихся представителей нашего государства в День Независимости превращается в церемонию, которая также возвеличивает людей, представляющих вещи, противоположные еврейским ценностям, а в этом году все "красные линии" были пересечены и церемония опустилась в темные бездны".

Представитель Даны Интернешнл, комментируя утверждения раввинов, заявил, что ему стыдно за этих людей. "Им стоит поучиться у Даны любви к ближнему и богобоязненности", – заявил он.

Израиль
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