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Израиль

Правительство отменяет решение об увольнении Ронена Бара с поста главы ШАБАКа

Скандалы
ШАБАК
время публикации: 29 апреля 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 15:20
Правительство отменяет решение об увольнении Ронена Бара с поста главы ШАБАКа
Chaim Goldberg/FLASH90

После того, как глава Общей службы безопасности Ронен Бар объявил о своем решении уйти в отставку 15 июня, правительство в понедельник в ходе телефонного голосования утвердило предложение об отмене предыдущего решения отстранить Ронена Бара от должности.

21 марта правительство Израиля утвердило отставку главы ШАБАКа Ронена Бара, однако Высший суд справедливости заморозил процесс его увольнения. Аргументируя свою точку зрения, правительство сообщало суду, что между главой правительства и главой спецслужбы нет доверия, и Бар позволяет себе критиковать главу правительства. "Каждый день и каждая ночь дальнейшего пребывания Бара в должности угрожает нанести необратимый ущерб безопасности государства", – говорилось в документе.

Нетаниягу потребовал от БАГАЦа отменить решение, запрещающее увольнение главы ШАБАКа, заявляя, что нынешняя ситуация представляет угрозу для безопасности государства, но это требование было отклонено судом. 20 апреля Ронен Бар предоставил БАГАЦ свое объяснение. Он утверждал, что его увольнение продиктовано отказом проявить "личную лояльность" по отношению к главе правительства. При этом Бар сообщил суду, что "скоро" покинет пост.

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