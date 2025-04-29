В Газу доставлены еще 10 освобожденных заключенных
время публикации: 29 апреля 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 17:28
Во вторник, 29 апреля, в Газу из израильской тюрьмы были доставлены 10 освобожденных заключенных.
Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.
Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.
Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.