В Газу доставлены еще 10 освобожденных заключенных

Во вторник, 29 апреля, в Газу из израильской тюрьмы были доставлены 10 освобожденных заключенных.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.