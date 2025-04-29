ЧП на площади "Габима" в Тель-Авиве. Полиция опровергла слухи о стрельбе

Вскоре после 20:00 начали поступать сообщения о чрезвычайном происшествии на площади "Габима" в Тель-Авиве во время церемонии Дня памяти. Присутствующие на церемонии утверждали, что слышали выстрелы.

Из-за опасений теракта присутствующие на церемонии стали спешно покидать площадь, возникла давка.

Новостная служба N12 передала, что причиной паника стал инцидент на входе на площадь. Подозрительный мужчина попытался пройти сквозь заграждения, отказавшись остановиться для проверки сотрудниками служб безопасности, в результате чего возник конфликт.

Пресс-служба полиции в ответ на обращения журналистов сообщила: "На площади "Габима" в Тель-Авиве не было стрельбы, и речь не идет об инциденте в области безопасности. По подозрению в нападении на полицейских задержаны два человека".