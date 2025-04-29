x
29 апреля 2025
|
последняя новость: 20:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 апреля 2025
|
29 апреля 2025
|
последняя новость: 20:29
29 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЧП на площади "Габима" в Тель-Авиве. Полиция опровергла слухи о стрельбе

время публикации: 29 апреля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 20:29
ЧП на площади "Габима" в Тель-Авиве. Полиция опровергла слухи о стрельбе
Пресс-служба полиции Израиля

Вскоре после 20:00 начали поступать сообщения о чрезвычайном происшествии на площади "Габима" в Тель-Авиве во время церемонии Дня памяти. Присутствующие на церемонии утверждали, что слышали выстрелы.

Из-за опасений теракта присутствующие на церемонии стали спешно покидать площадь, возникла давка.

Новостная служба N12 передала, что причиной паника стал инцидент на входе на площадь. Подозрительный мужчина попытался пройти сквозь заграждения, отказавшись остановиться для проверки сотрудниками служб безопасности, в результате чего возник конфликт.

Пресс-служба полиции в ответ на обращения журналистов сообщила: "На площади "Габима" в Тель-Авиве не было стрельбы, и речь не идет об инциденте в области безопасности. По подозрению в нападении на полицейских задержаны два человека".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook