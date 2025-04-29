"Мако": церемония зажжения факелов на День Независимости может быть отменена

Церемония на горе Герцля, с которой открываются в Израиле празднования Дня Независимости, может быть отменена из-за сильного ветра. Окончательное решение о проведении мероприятия будет принято только завтра, 30 апреля, после получения уточненного прогноза погоды.

По информации сайта "Мако", после того, как метеорологи объявили, что вечером 30 апреля ожидаются сильные порывы ветра, Мири Регев, отвечающая за проведение церемонии, провела совещание по оценке ситуации, в котором приняли участие директор Управления государственных церемоний и мероприятий Галит Вахабе Шашу, глава метеорологической службы доктор Амир Гивати и представители продюсерской компании.

Согласно прогнозу метеослужбы, с утра 30 апреля в районе Иерусалима ожидаются сильные порывы ветра до 80 км/ч.

По информации "Мако", в случае, если будет принято решение об отмене церемонии, телеканалами будет транслироваться запись генеральной репетиции церемонии, состоявшейся 28 апреля.