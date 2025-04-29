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Израиль

ЦАХАЛ: на границе с Египтом перехвачен беспилотник с контрабандным оружием

Египет
Пресс-служба ЦАХАЛа
Контрабанда
время публикации: 29 апреля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 08:27
ЦАХАЛ: на границе с Египтом перехвачен беспилотник с контрабандным оружием
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: на границе с Египтом перехвачен беспилотник с контрабандным оружием
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером 28 апреля израильские военные пресекли попытку контрабанды оружия из Египта, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Был перехвачен беспилотник, транспортировавший через границу десять автоматических винтовок М16 и боеприпасы.

Конфискованные ​​беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

Отметим, что в последние годы контрабандисты всё чаще используют БПЛА для переправки грузов через границу Израиля. Как правило, применяются беспилотники, способные нести десятки килограммов груза.

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