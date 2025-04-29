ЦАХАЛ: на границе с Египтом перехвачен беспилотник с контрабандным оружием
время публикации: 29 апреля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 08:27
Вечером 28 апреля израильские военные пресекли попытку контрабанды оружия из Египта, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Был перехвачен беспилотник, транспортировавший через границу десять автоматических винтовок М16 и боеприпасы.
Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.
Отметим, что в последние годы контрабандисты всё чаще используют БПЛА для переправки грузов через границу Израиля. Как правило, применяются беспилотники, способные нести десятки килограммов груза.