ЦАХАЛ: на границе с Египтом сбит беспилотник с контрабандным грузом оружия

Вечером 15 апреля силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что беспилотник контрабандистов, замеченный девушками-наблюдательницами, был сбит. На месте его падения были обнаружены четыре винтовки и боеприпасы.

Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.