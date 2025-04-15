ЦАХАЛ: на границе с Египтом сбит беспилотник с контрабандным грузом оружия
время публикации: 15 апреля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 22:44
Вечером 15 апреля силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что беспилотник контрабандистов, замеченный девушками-наблюдательницами, был сбит. На месте его падения были обнаружены четыре винтовки и боеприпасы.
Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.
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