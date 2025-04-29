Объявлено о ликвидации трех командиров террористов в Газе

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации в секторе Газы трех командиров террористических группировок "Народный фронт освобождения Палестины" и ХАМАС.

Сообщается, что 24 апреля в городе Газа был уничтожен Али Надаль Хасани Сарфити – один из лидеров боевиков НФОП. Он отбывал тюремный срок в Израиле с 2002 по 2015 год, в том числе за планирование теракта-самоубийста. После освобождения из тюрьмы вернулся к террористической деятельности, установил контакты с террористами в Иудее и Самарии и обеспечивал им финансирование, переведя в общей сложности миллионы шекелей.

Также были ликвидированы двое террористов ХАМАСа: Саид Амин Саид Абу Хаснаин – один из командиров спецназа "Нухба" в "Бригаде Дир аль-Балах", который руководил нападением на Кисуфим 7 октября 2023 года; Мустафа Юсуф аль-Абд Матук – один из командиров в "Батальоне Джабалия".