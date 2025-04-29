Внимание, розыск: пропала 41-летняя жительница Реховота Сиван Вейцман
время публикации: 29 апреля 2025 г., 01:46 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 01:46
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 41-летней Сиван Вейцман, жительницы Реховота. Последний раз ее видели прошлой ночью на улице А-Намаль в Хайфе.
Приметы пропавшей: рост 1.58, стройного телосложения, светлые вьющиеся волосы, карие глаза. Известно, что на ней был бежевый жакет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8648444.