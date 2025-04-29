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Израиль

Внимание, розыск: пропала 41-летняя жительница Реховота Сиван Вейцман

Розыск
время публикации: 29 апреля 2025 г., 01:46 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 01:46
Внимание, розыск: пропала 41-летняя жительница Реховота Сиван Вейцман
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 41-летней Сиван Вейцман, жительницы Реховота. Последний раз ее видели прошлой ночью на улице А-Намаль в Хайфе.

Приметы пропавшей: рост 1.58, стройного телосложения, светлые вьющиеся волосы, карие глаза. Известно, что на ней был бежевый жакет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8648444.

Израиль
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