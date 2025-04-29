В больницу "Гилель Яфе" доставлен ребенок, сбитый машиной в Палестинской автономии
время публикации: 29 апреля 2025 г., 00:49 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 00:52
Жители Палестинской автономии доставили к израильскому поселению Мицпе-Илан полуторагодовалого мальчика, который был сбит машиной. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" приняли ребенка и доставили его в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
Парамедики сообщили, что ребенок получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии.
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