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Израиль

В больницу "Гилель Яфе" доставлен ребенок, сбитый машиной в Палестинской автономии

ДТП
время публикации: 29 апреля 2025 г., 00:49 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 00:52
В больницу "Гилель Яфе" доставлен ребенок, сбитый машиной в Палестинской автономии
Yonatan Sindel/Flash90

Жители Палестинской автономии доставили к израильскому поселению Мицпе-Илан полуторагодовалого мальчика, который был сбит машиной. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" приняли ребенка и доставили его в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Парамедики сообщили, что ребенок получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии.

Израиль
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