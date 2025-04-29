В больницу "Гилель Яфе" доставлен ребенок, сбитый машиной в Палестинской автономии

Жители Палестинской автономии доставили к израильскому поселению Мицпе-Илан полуторагодовалого мальчика, который был сбит машиной. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" приняли ребенка и доставили его в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Парамедики сообщили, что ребенок получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии.