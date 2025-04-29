Взрыв в Иране, бои в Газе, удары в Ливане. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В Иране произошли мощные взрывы в одном из важнейших портов страны – Шейх Раджаб, рядом с городом Бендер-Аббас. Причины до конца не установлены, но есть серьёзные основания полагать, что это могла быть диверсия, направленная против производства компонентов твердого топлива для баллистических ракет. Расследование еще продолжается, но сама уязвимость инфраструктуры Ирана уже стала очевидной.

Параллельно на Ближнем Востоке продолжают разгораться другие конфликты. В секторе Газы израильская армия снова несет потери, несмотря на технологическое превосходство. ХАМАС и "Исламский джихад" учатся на своих ошибках, совершенствуют тактику и используют оставшиеся руины для организации засад. Операции Израиля остаются ограниченными по масштабам: цель – заставить ХАМАС уступить в переговорах по заложникам, а не тотальное завоевание территории.

В Ливане обострение происходит на новом уровне. Израиль впервые за долгое время нанес удар в южном Бейруте, в шиитском районе Дахия – прямо в сердце зоны влияния Хизбаллы. Склад высокоточных ракет был уничтожен, а сам удар стал недвусмысленным посланием: больше нет "зон табу". Противостояние Израиля с "Хизбаллой" выходит на новый виток, и каждый день перемирия выглядит всё более хрупким.

На этом фоне складывается тревожная картина: крупные регионы Ближнего Востока балансируют на грани масштабных вооруженных конфликтов. Иран, Израиль, Ливан – все эти очаги напряженности могут вспыхнуть в любой момент с силой, которая изменит весь регион.

Дойдет ли ситуация до открытой войны сразу на нескольких фронтах? Или это лишь очередная вспышка в нескончаемой череде кризисов, которая всё равно изменит политический ландшафт Ближнего Востока?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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