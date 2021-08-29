ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Газе в ответ на "огненный террор"

В ночь на 29 августа ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической организации ХАМАС на территории сектора Газы. Атака была осуществлена в ответ на "огненный террор".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что израильские ВВС атаковали военный комплекс ХАМАСа, который используется для тренировок и производства оружия, а также туннель террористов недалеко от Джабалии, в северной части сектора.

ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за любые враждебные действия против Израиля.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские военные самолеты дважды атаковали объект ХАМАСа "Салах ад-Дин", к югу от города Газа, выпустив четыре ракеты. Также была атакована цель в районе Хама аль-Тугур, к востоку от Бейт-Хануна в северной части сектора Газы. Кроме того, ракеты были выпущены по еще одной цели восточнее Бейт-Хануна.

Safa сообщает, что боевики ХАМАСа обстреливали израильские самолеты из зенитных установок.