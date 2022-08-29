Яффа Бен-Давид: "Судебный запрет на забастовку станет позором для государства"

Председатель профсоюза учителей Яффа Бен-Давид заявила в интервью государственной телекомпании "Кан", что учителя выполнят решение суда, если тот издаст указ о запрете на забастовку, однако назвала само требование издания такого указа против учителей "позором для государства".

В интервью Бен-Давид отвергла все обвинения в свой адрес в политической ангажированности, подчеркнув, что ни она, ни ее муж, не имеют отношения к партии "Ликуд", и что в профсоюзе учителей нет политических фракций. Она также обвинила руководство министерства финансов в травле и персональных нападках на нее с целью оказать давление на переговорах.

Вместе с тем, глава профсоюза отметила, что переговоры по новому коллективному трудовому соглашению продолжаются, несмотря на угрозы.

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По оценке Бен-Давид, забастовки удастся избежать, если министерство увеличит свое предложение с 4,2 миллиарда шекелей до 5 миллиардов шекелей, и не будет вмешиваться в педагогическую политику системы начального образования. Она отметила также, что на самом деле сумма в 4,2 миллиарда шекелей, озвученная минфином, включает в себя также 600 миллионов шекелей на "школу летних каникул", которая не является частью коллективного трудового соглашения. Кроме того, Бен-Давид отвергла требование минфина отменить учителям "материнскую ставку".

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Министр финансов Авигдор Либерман отверг обвинения Бен-Давид в том, что его ведомство ее терроризирует, заявив, что террором он "занимался" будучи министром обороны. По словам министра, отдавшего распоряжение обратиться в суд за получением запрета на забастовку, переговоры будут вестись "до звонка на первый урок 1 сентября". Либерман отметил, что, по его мнению, основной проблемой являются не деньги, а подход, поскольку Яффа Бен-Давид продолжает настаивать на том, что упор должен делаться на стаж, а не на качество работы.

Глава правительства Яир Лапид заявил, что "из-за 800 миллионов шекелей не доводят дело до забастовки", и выразил надежду, что стороны сумеют договориться.

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Напомним, что предыдущее коллективное трудовое соглашение с учителями истекло в 2019 году. Переговоры по новому соглашению несколько раз откладывались из-за политического кризиса и из-за пандемии коронавируса, и начались около 9 месяцев назад. Очередной предвыборный период существенно ограничивает возможность маневра сторон. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара разрешила продолжать переговоры в тех границах, в которых они велись до объявления о роспуске Кнессета, то есть в пределах 4 миллиардов шекелей, и существенное превышение этой суммы потребует отдельного разрешения юрсоветника.

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Обе стороны согласны с необходимостью увеличения начальной зарплаты учителя, и предложение минфина достаточно близко к требованию профсоюза. Основным камнем преткновения является размер повышения зарплат учителей со стажем. Профсоюз отвергает требование минфина уменьшить зависимость зарплаты исключительно от стажа, увеличить вес таких факторов, как самосовершенствование и дополнительная ответственность, и ввести в расчет зарплаты фактор оценки качества работы. Также сохраняются разногласия по поводу требования введения квоты в 10% учителей на индивидуальном контракте, синхронизации каникул с днями отдыха родителей, облегчения возможности увольнения учителей.

Недавно сайт NEWSru.co.il провел adv_15 m_ar_3

" target="_blank">опрос, показавший, что наши читатели недовольны израильской системой образования – они поставили ей "тройку с минусом" – между "удовлетворительно" и "плохо". Причем учившиеся в израильских школах дают системе просвещения даже более низкую оценку, чем те, кто в Израиле не получал школьное образование. 43% опрошенных считают министерство просвещения главным виновником кризиса в образовательной системе. 31% возлагают главную ответственность на профсоюзы учителей. 11% полагают, что в наибольшей степени в этом повинно министерство финансов. Был задан вопрос: "Чью позицию вы поддерживаете – министерства финансов или организаций учителей?" 40% стали на сторону минфина, 24% – на сторону организаций учителей. 32% заявили, что они никого не поддерживают в этом конфликте. Мы попросили дать прогноз: начнется ли учебный год в израильских школах и детских садах без задержек, 1 сентября 2022 года? 33% верят, что начнется. 34% считают, что не начнется. Прочие не готовы давать такой прогноз.