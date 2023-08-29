Нетаниягу распорядился координировать с ним все секретные дипломатические переговоры

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение всем министерствам координировать любые тайные дипломатические переговоры со своей канцелярией.

Согласно распоряжению Нетаниягу, любая публикация о тайных переговорах будет возможна только после его личного утверждения.

Это распоряжение глава израильского правительства отдал в связи со скандалом после публикации информации о встрече министров иностранных дел Израиля и Ливии.

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Напомним, 27 августа власти Израиля сообщили, что на прошлой неделе состоялась встреча министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с ливийской коллегой Наджлой Мангуш. Это была первая встреча глав дипломатических ведомств двух государств. Дипломатические отношения между Израилем и Ливией никогда не устанавливались. Ливия не признает Израиль. Согласно сообщениям в СМИ, эта встреча, состоявшаяся в Риме, проходила при посредничестве министра иностранных дел Италии. Известно, что на этой встрече говорилось об исторических связях между двумя народами, о наследии ливийских евреев, а также обсуждалась возможность сотрудничества и возможность оказания гуманитарной помощи Ливии Израилем.

Вскоре после этого премьер-министр Ливии Абдель Хамид Мухаммед ад-Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел Наджлу Мангуш и объявил о начале расследования после того, как власти Израиля сообщили о ее встрече с израильским коллегой. Сообщение израильских властей об этой встрече вызвало волну протестов в Ливии.

В министерстве иностранных дел Ливии заявили, что Мангуш отказалась от встречи с представителями Израиля и что произошедшее было "неподготовленной, случайной встречей во время визита в министерство иностранных дел Италии". В заявлении ливийского министерства иностранных дел говорится, что это случайное общение не включало "каких-либо обсуждений, соглашений или консультаций". При этом было подчеркнуто, что МИД Ливии "подтверждает свое полное и абсолютное неприятие нормализации отношений" с Израилем.

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Наджла Мангуш, которая была уволена с поста министра иностранных дел Ливии, вылетела в Турцию из аэропорта Маитика, несмотря на запрет на выезд за границу, связанный с инициированным против нее расследованием. По данным телеканала "Аль-Джазира", Мангуш вылетела в Турцию рано утром 28 августа. Где она находится в настоящее время, неизвестно. Не исключено, что власти Ливии сознательно допустили вылет Мангуш за границу, чтобы "успокоить страсти".

История с раскрытием информации о встрече в Италии министра иностранных дел Израиля Эли Коэна и министра иностранных дел Ливии Наджлы Мангуш вызвала шквал критических заявлений в адрес нынешнего главы израильского МИДа.

В СМИ появилось множество статей, в которых высказывалось мнение, что Коэн по сути пожертвовал перспективой нормализации отношений с Ливией ради личного пиара.

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Руководство израильской внешней разведки "Мосад" заявило, что действия Коэна навсегда испортили отношения с Триполи и поставили под угрозу человеческие жизни. "Поведение министра нанесло огромный ущерб отношениям, которые тщательно выстраивались в течение последних нескольких лет. Исправить ситуацию невозможно", – сказано в заявлении "Мосада", цитируемом 12-м каналом ИТВ. В "Мосаде" отмечают, что этот скандал скорее всего приведет к тому, что реализация "Авраамовых соглашений" в других странах мусульманского мира застопорится.

В Вашингтоне тоже не скрывают недовольства по поводу действий Эли Коэна. В администрации Джо Байдена заявляют, что публикация главой МИД Израиля сведений о встрече с ливийской коллегой по сути "отрезала канал переговоров с Ливией". Один из американских дипломатов, цитируемый израильскими СМИ, сказал, что этот скандал "значительно затруднил усилия (США) по содействию нормализации отношений с другими странами".

Однако сам Эли Коэн ошибку не признает. Вечером 28 августа он заявил, что возглавляемое им министерство использует как "открытые, так и тайные" каналы для укрепления глобальных отношений Израиля. Коэн подчеркнул, что заметные достижения МИД Израиля за последний год являются свидетельством эффективности таких скрытных подготовительных действий и тайных маневров. Он перечислил эти достижения: открытие неба Омана для полетов, торговое соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами, два новых посольства мусульманских стран, три посольства, которые переедут в Иерусалим.

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