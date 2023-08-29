Правительство изыскало средства для продолжения оказания медпомощи украинским беженцам

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что в ходе телефонного голосования члены правительства одобрили фронтальное сокращение на 0,06% бюджета всех министерств на 2023 год. Это позволит возобновить оказание медпомощи украинским беженцам.

В сообщении пресс-службы говорится, что изысканные в результате сокращения средства позволят министерству благосостояния и социального обеспечения продлить до конца года программу " Цав а-шаа", которая призвана оказывать гуманитарную помощь бежавшим от войны и не имеющим право на репатриацию гражданам Украины, в том числе продолжить оказание медицинской помощи, включая проведение жизненно необходимых процедур.

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Как сообщают из канцелярии главы правительства, действие медицинских страховок возобновится ретроактивно – с 9 августа и в соответствии с порядком, который будет установлен позднее.

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В сообщении подчеркивается, что решение работе программы и ее финансировании после 2023 будет принято правительством отдельно.

Голосование среди членов правительства было проведено после того, как судьи Высшего суда справедливости, рассматривая иски против прекращения оказания украинским беженцам бесплатной медицинской помощи, потребовали от государства в течение недели предоставить им ответ, почему до сих пор не были выделены средства на тех беженцев, которые уже находятся на лечении или которым лечение уже было назначено до полного прекращения государством оплаты украинцам медицинских услуг.

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Иск в БАГАЦ подали четыре гражданки Украины, лечение которых было приостановлено. К иску присоединись несколько общественных медицинских организаций, глава Объединения израильских врачей профессор Хагай Леви и председатель Форума общественного здравоохранения профессор Надав Давидович.

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Напомним, о решении продлить страховки и бесплатное медицинское обслуживание для беженцев было торжественно объявлено генеральным директором канцелярии главы правительства Йоси Шели 17 августа. Однако спустя почти две недели после решения канцелярии премьер-министра о возобновлении медицинских страховок для беженцев из Украины, они не могли получить бесплатную медпомощь.

Редакция NEWSru.co.il напоминает, что украинские беженцы, пока государство не вернуло им страховки, могут обращаться за медицинской помощью и рецептами на лекарственные препараты в ряд волонтерских клиник по стране. В частности, организация "Врачи за права человека" содержит такую клинику в Тель-Авиве. Клиники других организаций есть в Хайфе и Иерусалиме. Адреса и телефоны бесплатных клиник можно найти в интернете.

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Согласно закону о государственном медицинском обслуживании, любой человек, которому необходима срочная медицинская помощь, может явиться в приемный покой любой больницы. Ему окажут необходимые услуги, но потом предъявят счет. В канцелярии главы правительства пока не ответили на вопрос нашей редакции о том, будут ли оплачены медицинские счета тех беженцев, которым в этот период пришлось обращаться в больницы для получения срочного медицинского обслуживания.