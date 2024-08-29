Рабочий в Кфар-Хасидим получил тяжелую травму грудной клетки, он в тяжелом состоянии

В диспетчерскую службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель в 16:24 поступило сообщение о несчастном случае во время ремонтных работ в Кфар-Хасидим.

Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА оказали помощь пострадавшему, мужчине в возрасте 41 года, который получил тяжелую травму грудной клетки металлическим прутом.

Пострадавший был отправлен в больницу в тяжелом и стабильном состоянии.