Рабочий в Кфар-Хасидим получил тяжелую травму грудной клетки, он в тяжелом состоянии
время публикации: 29 августа 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 17:36
В диспетчерскую службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель в 16:24 поступило сообщение о несчастном случае во время ремонтных работ в Кфар-Хасидим.
Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА оказали помощь пострадавшему, мужчине в возрасте 41 года, который получил тяжелую травму грудной клетки металлическим прутом.
Пострадавший был отправлен в больницу в тяжелом и стабильном состоянии.
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