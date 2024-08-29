ШАБАК дал добро на облегчение условий содержания в тюрьме убийцы семьи Дауабшэ

Общая служба безопасности одобрила просьбу Амирама Бен Улиэля, отбывающего наказание за убийство трех членов семьи Дауабшэ, о переводе из одиночной камеры в отделение для ультрарелигиозных евреев с более мягкими условиями содержаниями.

Напомним, в мае 2020 года окружной суд признал Амирама Бен Улиэля виновным в убийстве членов семьи Дауабшэ в арабской деревне Дума в 2015 году. Амирам Бен Улиэль был признан виновным в трех убийствах, двух эпизодах поджогов, в двух эпизодах покушения на убийство и во вступлении в сговор с целью совершения преступления на расистской почве, однако был оправдан по обвинению в членстве в террористической организации. Он был приговорен к трем пожизненным тюремным заключениям и еще 20 годам тюрьмы.

Все эти годы в ШАБАК опасались, что смягчение условий приведет к установлению контактов между Бен Улиэлем и крайне правыми активистами, однако ему были позволено поддерживать контакты с семьей и с различными раввинами религиозного сионизма. Была попытка поместить в камеру Бен Улиэля еще одного заключенного, но эксперимент не удался. В течение последнего года во время еврейских праздников Бен Улиэлю было позволено посещать отделение для религиозных евреев.

По информации сайта "Гаарец", решение перевести Амирама Бен Улиэля в другое отделение было принято в результате переговоров между еврейским отделом в ШАБАКе и раввинами течения религиозного сионизма, которые добивались облегчения условий содержания. По данным издания, одним из тех, кто ратовал за облегчение условий, был раввин Дов Лиор, который также является раввином министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.