Всеизраильский родительский комитет просит Нетаниягу вмешаться в конфликт учителей и минфина

Руководство Всеизраильского родительского комитета обратилось к главе правительства Биньямину Нетаниягу с просьбой вмешаться в ситуацию и предотвратиь срыв нового учебного года.

В родительском комитете подчеркивают, что забастовка нанесет ущерб всем школьникам в средних и старших классах.

Напомним, ранее сегодня председатель Организации учителей Ран Эрез объявил, что в этом году занятия в школах не начнутся 1 сентября из-за забастовки учителей. Он написал обращение к педагогам, состоящим в профсоюзной организации учителей, и возложил ответственность на срыв начала учебного года на министерство финансов.

"Из-за упорного отказа министерства финансов подписать с нами коллективный договор, обеспечивающий повышение зарплаты и улучшение условий труда педагогов, мы объявляем о решении бастовать, – сказано в этом документе. – В средних и старших классах учебный год не начнется 1 сентября – включая классы "юд-гимель" (12) и "юд-далет" (13) во всей системе образования".