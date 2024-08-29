В Тель-Авиве усилено присутствие полиции из-за опасений беспорядков с участием эритрейцев

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в южном Тель-Авиве усилено присутствие полиции в связи с опасением возникновения в ближайшие выходные беспорядков с участием граждан Эритреи.

В сообщении полиции говорится, что причиной опасений является большая концентрация эритрейцев в южном Тель-Авиве накануне годовщины массовых столкновений между сторонниками и противниками нынешнего политического режима в Эритреи, в результате которых были ранены около 10 человек.

Одновременно с этим полиция работает с представителями эритрейской общины с целью сдерживания и предотвращения насилия.

В полиции отмечают, что конфликт между сторонниками и противниками правящего режима в Эритреи является главной причиной насилия и убийств в эритрейской общине.