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Израиль

В Тель-Авиве усилено присутствие полиции из-за опасений беспорядков с участием эритрейцев

время публикации: 29 августа 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 20:38
В Тель-Авиве усилено присутствие полиции из-за опасений беспорядков с участием эритрейцев
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в южном Тель-Авиве усилено присутствие полиции в связи с опасением возникновения в ближайшие выходные беспорядков с участием граждан Эритреи.

В сообщении полиции говорится, что причиной опасений является большая концентрация эритрейцев в южном Тель-Авиве накануне годовщины массовых столкновений между сторонниками и противниками нынешнего политического режима в Эритреи, в результате которых были ранены около 10 человек.

Одновременно с этим полиция работает с представителями эритрейской общины с целью сдерживания и предотвращения насилия.

В полиции отмечают, что конфликт между сторонниками и противниками правящего режима в Эритреи является главной причиной насилия и убийств в эритрейской общине.

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