В результате ДТП в Хайфе пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 29 августа 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 23:32
На улице Гефен в Хайфе произошла авария с участием двух легковых автомобилей.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали три человека. Состояние одного из пострадавших тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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