В результате ДТП в Хайфе пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое

На улице Гефен в Хайфе произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали три человека. Состояние одного из пострадавших тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.