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Израиль

В результате ДТП в Хайфе пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое

время публикации: 29 августа 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 23:32
В результате ДТП в Хайфе пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице Гефен в Хайфе произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали три человека. Состояние одного из пострадавших тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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