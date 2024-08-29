"Кан-11": заключенные в "Сде-Тейман" ежедневно получают свежие фрукты и овощи

Телеканал "Кан-11" обнародовал меню в изоляторе "Сде-Тейман", где содержатся подозреваемые в террористической деятельности из Газы.

Корреспондент телеканала Авишай Гринцайг сообщил, что в настоящий момент в изоляторе "Сде-Тейман", где в начале войны находились более тысячи человек, сейчас содержатся 43 человека.

Заключенные ежедневно получают от 18 до 23 кусков хлеба, один плавленный сырок в виде треугольника, 100 гр творога, 30 гр варенья, 150 гр свежих фруктов, 150 гр свежих овощей, 80 гр консервированного тунца.

Два раза в неделю содержащиеся в изоляторе получают подносы с горячей едой, включающей мясное блюдо и углеводы (это может быть картофель и сосиска или запеканка из лапши с котлетой). В эти дни заключенные получают меньше на два куска хлеба и не получают рыбу.