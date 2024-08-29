x
29 августа 2024
|
последняя новость: 23:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2024
|
29 августа 2024
|
последняя новость: 23:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан-11": заключенные в "Сде-Тейман" ежедневно получают свежие фрукты и овощи

время публикации: 29 августа 2024 г., 23:25 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 23:25
"Кан-11": заключенные в "Сде-Тейман" ежедневно получают свежие фрукты и овощи
Chaim Goldberg/Flash90

Телеканал "Кан-11" обнародовал меню в изоляторе "Сде-Тейман", где содержатся подозреваемые в террористической деятельности из Газы.

Корреспондент телеканала Авишай Гринцайг сообщил, что в настоящий момент в изоляторе "Сде-Тейман", где в начале войны находились более тысячи человек, сейчас содержатся 43 человека.

Заключенные ежедневно получают от 18 до 23 кусков хлеба, один плавленный сырок в виде треугольника, 100 гр творога, 30 гр варенья, 150 гр свежих фруктов, 150 гр свежих овощей, 80 гр консервированного тунца.

Два раза в неделю содержащиеся в изоляторе получают подносы с горячей едой, включающей мясное блюдо и углеводы (это может быть картофель и сосиска или запеканка из лапши с котлетой). В эти дни заключенные получают меньше на два куска хлеба и не получают рыбу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 29 августа 2024

Новые клетки для "Нухбы". Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 августа 2024

"Хонену": военная прокуратура отказывается представить материалы по делу "Сде-Тейман"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2024

Домашний арест подозреваемых в нарушениях в изоляторе "Сде-Тейман" продлен до 4 сентября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2024

Опубликованы подробности расследования издевательств над заключенным в "Сде-Тейман"