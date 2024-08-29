ЦАХАЛ опубликовал документы ХАМАСа, свидетельствующие о фальсификации опросов среди палестинцев

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала документы службы общей безопасности ХАМАСа, обнаруженные в секторе Газы израильскими военными и, как утверждают в армии, свидетельствующие о фальсификации данных опросов общественного мнения, проводимых институтом PSR среди палестинцев.

В комментариях ЦАХАЛа подчеркивается, что найденные документы свидетельствуют о планомерных действиях с целью скрыть утрату ХАМАСом общественной поддержки, и поддержать имидж ХАМАСа за рубежом.

В документах, опубликованных ЦАХАЛом, приведены выдержки из результатов опроса, проведенного в марте 2024 года.

В ходе опроса респондентам был задан вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы в парламент состоялись сейчас:

ФАТХ: реальные данные – 33,2%, опубликованные – 25%;

ХАМАС: реальные данные – 25,3%, опубликованные – 34%;

"третья сила": реальные данные – 40,14%, опубликованные – 19%.

На вопрос: "Довольны ли вы действиями палестинских сил в ходе этой войны ("да" или "нет"), 31,9% заявили, что довольны действиями ХАМАСа (опубликованный результат – 62%), удовлетворены действиями Яхьи Синуара – 22,1% (опубликованный результат – 52%), положительно оценили действия ФАТХа 30,7% (опубликованный результат – 32%), довольны Махмудом Аббасом – 21% (опубликованный результат – 22%).

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что в документах нет свидетельств сотрудничества между ХАМАСом и институтом PSR с целью фальсификаций данных, речь идет о тайных действиях террористической организации по оказанию влияния на источники на местах с целью повлиять на результаты.