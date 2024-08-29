ЦАХАЛ: за сутки в Газе ликвидированы десятки террористов, атакованы около 40 целей. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора. За последние сутки были уничтожены десятки террористов, заявляют военные. ВВС атаковали около 40 целей в секторе.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе в Рафиаха, на юге сектора. Ими за сутки уничтожены десятки террористов, в их числе Усама Джадла – командир разведки "Исламского джихада", участвовавший в резне 7 октября.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора, и на окраине Дир аль-Балаха, в центре сектора. Ими также за последние сутки были уничтожены десятки террористов, в ряде случаев была задействована авиация.

Силы 252-й дивизии, действуя в центре сектора, ликвидировали группу боевиков.