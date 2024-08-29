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ЦАХАЛ: за сутки в Газе ликвидированы десятки террористов, атакованы около 40 целей. Видео

время публикации: 29 августа 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 11:14
ЦАХАЛ: за сутки в Газе ликвидированы десятки террористов, атакованы около 40 целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора. За последние сутки были уничтожены десятки террористов, заявляют военные. ВВС атаковали около 40 целей в секторе.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе в Рафиаха, на юге сектора. Ими за сутки уничтожены десятки террористов, в их числе Усама Джадла – командир разведки "Исламского джихада", участвовавший в резне 7 октября.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора, и на окраине Дир аль-Балаха, в центре сектора. Ими также за последние сутки были уничтожены десятки террористов, в ряде случаев была задействована авиация.

Силы 252-й дивизии, действуя в центре сектора, ликвидировали группу боевиков.

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