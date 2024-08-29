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Израиль

Обман русскоязычных пожилых граждан: одному из подозреваемых в мошенничестве 81 год

время публикации: 29 августа 2024 г., 09:33 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 09:44
Обман русскоязычных пожилых граждан: одному из подозреваемых в мошенничестве 81 год
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании еще одного подозреваемого по делу о мошенничестве, жертвами которого становились пожилые люди в иерусалимском округе. Задержанному 81 год. Срок его содержания под стражей продлен судом до 1 сентября.

Ранее по тому же делу был задержан 40-летний житель севера страны.

Следствием установлено, что 81-летний мошенник лично причастен к обману граждан. В частности, он мошенническим путем выманил около 6000 шекелей у 85-летней женщины. Причем во время задержания он спрятал эти деньги под ковриком в салоне автомобиля.

Судя по сообщению полиции, речь идет об обмане русскоязычных граждан, так как в сообщении полиции говорится, что мошенники "воспользовались языковыми трудностями, наивностью и возрастом жертв, выдавая себя за должностных лиц банков или других организаций".

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