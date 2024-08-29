Отчет об операции в Самарии: ликвидированы 12 террористов, ранены двое израильских бойцов. Видео

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ публикуют отчет о первых днях масштабной антитеррористической операции в Самарии – в районах Дженина, Туль-Карема и Тубаса. Сообщается, что в ходе операции уже ликвидированы 12 террористов, более десяти разыскиваемых за террор были задержаны.

Среди ликвидированных в Нур аш-Шамсе, восточней Туль-Карема, командир местных боевиков Мухаммад Джабр "Абу Шаджаа".

Были нейтрализованы десятки мин, заложенных боевиками на пути следования израильских военных. Конфисковано много оружия и боеприпасов.

В ходе операции двое израильских бойцов были ранены. Они госпитализированы: состояние от легкого до средней тяжести.