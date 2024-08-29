Три минометных снаряда разорвались возле Метулы, пострадавших нет
время публикации: 29 августа 2024 г., 17:23 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 17:23
Три минометных снаряда разорвались возле Метулы. В результате инцидента никто не пострадал.
Ливанские источники утверждают, что Израиль провел артиллерийский обстрел целей "Хизбаллы" на юге Ливана. Сообщается об обстрелах в районе деревень Кила и Аль-Адиса.
"Хизбалла" заявила о своей ответственности за обстрелы израильской территории, произведенные ранее в четверг.
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