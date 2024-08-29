x
29 августа 2024
|
последняя новость: 08:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2024
|
29 августа 2024
|
последняя новость: 08:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Нур аш-Шамсе ликвидированы пять террористов, легко ранен боец израильского пограничного спецназа

время публикации: 29 августа 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 07:58
В Нур аш-Шамсе ликвидированы пять террористов, легко ранен боец израильского пограничного спецназа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в ходе продолжающейся операции в Нур аш-Шамсе, восточней Туль-Карема, были ликвидированы пять террористов, в их числе командир местных боевиков Мухаммад Джабр "Абу Шаджаа".

"Абу Шаджаа" был причастен ко множеству террористических нападений. В частности, он руководил террористами, убившими в Калькилии 22 июня 2024 года 67-летнего Амнона Мохтара. Он планировал новые атаки.

В ходе операции в Нур аш-Шамсе был задержан один разыскиваемый террорист, заявляют военные.

Сообщается также, что в столкновениях в Нур аш-Шамсе был легко ранен один боец спецназа пограничной полиции ЯМАМ. Он доставлен в больницу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ