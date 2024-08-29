Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29 августа: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Аль-Фараа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Вторые сутки проводится масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 августа действовали в Шхеме, в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе), в Аль-Фараа (около Тубаса), а также в Аль-Аррубе (к северу от Хеврона) и в Туку (к востоку от Бейт-Лехема).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 августа.

Пограничная полиция действовала в Шуафате, на севере Иерусалима.